Дмитрий Сычев: Приятно, что меня помнят и поддерживают

Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев после своего дебюта в ПФЛ поделился эмоциями с журналистами.

- Эмоции только положительные! Приятно, что много болельщиков приехало, спасибо им! Приятно, что меня помнят и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень старались, а когда их так поддерживают, то они играют еще лучше, - рассказал Сычев.

В среду «Казанка» обыграла «Знамя Труда» в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Запад».

Встреча состоялась в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев вошел в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба.