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Дмитрий Сычев: Приятно, что меня помнят и поддерживают

Источник:  ФК «Казанка»Комментарии

Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев после своего дебюта в ПФЛ поделился эмоциями с журналистами. 

- Эмоции только положительные! Приятно, что много болельщиков приехало, спасибо им! Приятно, что меня помнят и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень старались, а когда их так поддерживают, то они играют еще лучше, - рассказал Сычев.

В среду «Казанка» обыграла «Знамя Труда» в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Запад».

Встреча состоялась в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев вошел в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба.

Матч

Знамя Труда - Локомотив-Казанка - 0:7 (0:0)

Место и дата

19 июля 16:00, Знамя Труда, Онлайн-трансляция

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