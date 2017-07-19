Дмитрий Сычев: Приятно, что меня помнят и поддерживают
Источник: ФК «Казанка»Комментарии
Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев после своего дебюта в ПФЛ поделился эмоциями с журналистами.
- Эмоции только положительные! Приятно, что много болельщиков приехало, спасибо им! Приятно, что меня помнят и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень старались, а когда их так поддерживают, то они играют еще лучше, - рассказал Сычев.
В среду «Казанка» обыграла «Знамя Труда» в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Запад».
Встреча состоялась в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев вошел в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба.
Матч
Знамя Труда - Локомотив-Казанка - 0:7 (0:0)
Место и дата
19 июля 16:00, Знамя Труда, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически