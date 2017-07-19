Основатель Game Show покинул компанию ради нового проекта

Основатель Game Show Алексей Бурдыко покинул компанию для того, чтобы развивать другой собственный проект.



«7 лет для любого бизнеса - это большой срок, особенно для такой динамичной сферы как киберспорт. За прошедшие годы моей компанией было реализовано более 35 киберспортивных соревнований, проведены трансляции крупнейших мировых чемпионатов, была привезена в Россию франшиза крупнейшего цифрового фестиваля DreamHack. Но самое главное мы собирали стадионы по 8000 человек около 5 лет назад, когда каждому спонсору или партнеру приходилось очень долго рассказывать о существовании киберспортивной индустрии. Однако на текущий момент мне не хватает вызовов, которые были в киберспорте те самые 5 лет назад. И я четко вижу новые сферы, в которых я могу применить свой опыт в киберспортивной сфере, и снова почувствовать драйв от возможности создать что-то нужное и интересное на новых для себя рынках. Я желаю Юрию Бородину - новому СЕО компании - успехов в управлении холдингом, который является основоположником индустрии киберспорта в РФ и СНГ», — отметил Алексей Бурдыко.



Новым главой компании станет Юрий Бородин, который ранее был руководителем регионального подразделения компании IGG в России и странах СНГ и издателем игр в игровом подразделении Mail.ru Group.



«Я рад присоединиться к компании GameShow. Передо мной сейчас стоят амбициозные и интересные задачи. Я надеюсь, что мой опыт и знания помогут GameShow укрепить свои позиции и реализовать потенциал роста. Первоочередными задачами для меня являются выплаты долгов, модернизация платформы gsl.tv, новый виток киберспортивных мероприятий и реализация основных направлений нашего бизнес плана», — сказал Юрий Бородин.



В июле текущего года игровой холдинг Game Show привлек 3,5 млн долларов инвестиций от инвесторов прошлых раундов. Привлеченные в ходе очередного инвестиционного раунда средства холдинг планирует потратить на реализацию новой стратегии развития и реструктуризацию компании.