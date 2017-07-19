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Джамал Кроуфорд подписал контракт с «Миннесотой»

Источник:  БК «Миннесота Тимбервулвз»Комментарии

Защитник Джамал Кроуфорд, трижды признававшийся лучшим «шестым» игроком сезона в НБА, стал игроком «Миннесоты». 

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 37-летний Джамал в результате трехстороннего обмена перешел из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Атланту Хокс». Позднее защитник и клуб договорились о выкупе контракта.

Кроуфорд, отыгравший уже 17 сезонов в НБА, в прошлом сезоне принял участие во всех 82 матчах «Клипперс» в регулярном первенства  и набирал в среднем по 12,3 очка, делая 2,6 передачи и 1,6 подбора.

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