Джамал Кроуфорд подписал контракт с «Миннесотой»

Защитник Джамал Кроуфорд, трижды признававшийся лучшим «шестым» игроком сезона в НБА, стал игроком «Миннесоты».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

