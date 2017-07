«Челси» объявил о переходе Мораты

Форвард сборной Испании Альваро Мората продолжит карьеру в английской премьер-лиге.

Как сообщает пресс-служба «Челси», лондонский клуб договорился о трансфере игрока с мадридским «Реалом».

Отмечается, что в ближайшее время нападающий «сливочных» пройдет медицинское обследование. Сейчас действующий чемпион Англии занимается согласованием контракта.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2