«Челси» объявил о переходе Мораты
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард сборной Испании Альваро Мората продолжит карьеру в английской премьер-лиге.
Как сообщает пресс-служба «Челси», лондонский клуб договорился о трансфере игрока с мадридским «Реалом».
Отмечается, что в ближайшее время нападающий «сливочных» пройдет медицинское обследование. Сейчас действующий чемпион Англии занимается согласованием контракта.
We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 80 млн евро.
Напомним, Мората является воспитанником мадридского клуба. За основную команду испанец дебютировал при Жозе Моуринью, который пытался пригласит его этим летом в «Манчестер Юнайтед».
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