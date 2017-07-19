«Челси» объявил о переходе Мораты

Хосеп Гвардиола: Если Венгер сказал, что Санчес остается, значит так оно и будет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на несколько вопросов перед игрой с «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонной подготовки.