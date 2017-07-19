Чеон из Малайзии победила на ЧМ в прыжках в воду с вышки

Представительница Малайзии Цзун Хун Чеон победила в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Второй стала китаянка Си Яцзи, третье место у ее соотечественницы Рен Цян.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.

Будапешт (Венгрия)

Водные виды спорта

Чемпионат мира

Прыжки в воду

Женщины

Вышка

Индивидуальные прыжки

1. Цзун Хун Чеон (Малайзия) – 397,50

2. Си Яцзи (Китай) – 396,00

3. Рен Цян (Китай) – 391,95