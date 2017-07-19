Чеон из Малайзии победила на ЧМ в прыжках в воду с вышки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Представительница Малайзии Цзун Хун Чеон победила в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Второй стала китаянка Си Яцзи, третье место у ее соотечественницы Рен Цян.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.
Будапешт (Венгрия)
Водные виды спорта
Чемпионат мира
Прыжки в воду
Женщины
Вышка
Индивидуальные прыжки
1. Цзун Хун Чеон (Малайзия) – 397,50
2. Си Яцзи (Китай) – 396,00
3. Рен Цян (Китай) – 391,95
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