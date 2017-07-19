Дубль Павлюченко помог «Арарату» обыграть «Зоркий»

Московский «Арарат» переиграл «Зоркий» в матче первого тура первенства ПФЛ (3:0).

Напомним, новая столичная команда дебютировала в зоне «Центр».

Уже в первом тайме дубль оформил бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко. Еще один мяч забил Игорь Лебеденко.

В стартовом составе «Арарата» на поле также вышел Алексей Ребко, в то время как Марат Измайлов оказался на скамейке запасных.

27 июля «Арарат» во втором туре на своем поле сыграет с «Калугой».

Матч Зоркий - Арарат - 0:3 (0:0) 2-й тайм Место и дата 2-й тайм 19 июля 19:00, Салют, Онлайн-трансляция



