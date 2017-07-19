Восемь россиянок вошли в основную сетку US Open, Шарапова попала в квалификацию

Восемь российских теннисисток вошли в основную сетку Открытого чемпионата США по рейтингу. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова попали в основную сетку четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема. Всего по рейтингу в основную сетку Открытого чемпионата США прошли 104 теннисистки.

Также сообщается, что чемпионка US Open-2006 из России Мария Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сможет попасть в основную сетку турнира через квалификацию или, получив wild-card от организаторов. Через квалификационный турнир в основную сетку попадут 16 теннисисток, еще восемь – благодаря wild-card.

Напомним, Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала Мария дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире – в Мадриде – россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. 17 июля Шарапова приняла участие в матче командного турнира World Team Tennis, где проиграла американке Шелби Роджерс, следующий матч на турнире проведет 24 июля.

Добавим, что Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.