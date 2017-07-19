Роббен и Боатенг восстановились после травм и возобновили тренировки в Мюнхене (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Вингер «Баварии» Арьен Роббен и центральный защитник Жером Боатенг вернулись к тренировочному процессу на базе «Баварии».
Оба футболиста оправились после травм, полученных в концовке прошедшего сезона.
Они провели тренировочное занятие на базе клуба.
Und täglich grüßen @JB17Official & @ArjenRobben vom Trainingsplatz an der Säbener Straße. 💪☀️💦 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/laJ1NWxLg5— FC Bayern München (@FCBayern) 19 июля 2017 г.
Напомним, основной состав «Баварии» отправился в турне по Китаю. Сегодня подопечные Карло Анчелотти провели в Шанхае контрольный матч с лондонским «Арсеналом».
18 августа в первом туре чемпионата Германии-2017/18 «Бавария» на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером».
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