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Роббен и Боатенг восстановились после травм и возобновили тренировки в Мюнхене (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вингер «Баварии» Арьен Роббен и центральный защитник Жером Боатенг вернулись к тренировочному процессу на базе «Баварии». 

Оба футболиста оправились после травм, полученных в концовке прошедшего сезона.

Они провели тренировочное занятие на базе клуба.

Напомним, основной состав «Баварии» отправился в турне по Китаю. Сегодня подопечные Карло Анчелотти провели в Шанхае контрольный матч с лондонским «Арсеналом».

18 августа в первом туре чемпионата Германии-2017/18 «Бавария» на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером».

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