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Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан самым дорогим молодым футболистом мира

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает «Газета.ru», хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex.

Отмечается, что стоимость полузащитника «шпор» составляет 82,6 млн евро.

На втором месте расположился форвард «Монако» Килиан Мбаппе, его трансферная стоимость – 61,7 млн евро. Третья строчка – за нападающим дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле (60,9 млн евро).

Полный список выглядит следующим образом:

1. Деле Алли («Тоттенхэм») – 82,6 млн евро; 
2. Килиан Мбаппе («Монако») – 61,7 млн евро; 
3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) – 60,9 млн евро; 
4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 51,1 млн евро; 
5. Марко Асенсио («Реал») – 42,7 млн евро; 
6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») – 42,6 млн евро; 
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 40,6 млн евро; 
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 40,5 млн евро; 
9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 35,6 млн евро; 
10. Кингсли Коман («Бавария») – 35 млн евро.

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