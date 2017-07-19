Татьяна Щербак: Многие люди даже не подозревают, что женский футбол вообще существует

Вратарь сборной России по футболу Татьяна Щербак посетовала на недостаточный интерес к женскому футболу со стороны зрительской аудитории.

- Многие люди даже не подозревают, что женский футбол вообще существует. У нас все говорят только про мужской, а женскому уделяют мало времени и не придают этому особого значения. Когда человек узнает, что я играю в сборной, то ему это безразлично. Он не представляет, насколько это масштабное событие для нас.

Конечно, немного обидно. Хочется, чтобы на женские матчи тоже приходило много болельщиков. Мы такие же футболисты. Ничем не отличаемся. Разве только эмоциями, - цитирует Щербак RT на русском.

На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы среди женщин футболистки сборной России в первом матче группы В переиграли команду Италии со счетом 2:1.

В следующем матче 21 июля российская команда встретится со сборной Швеции.