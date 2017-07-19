SK Gaming сыграет в плей-офф PGL Major Kraków 2017
Бразильский коллектив SK Gaming вышел в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.
В четвертом раунде группового этапа бразильцы перестреляли соотечественников из Immortals со счетом 16:9 (Overpass).
Ранее SK Gaming обыграла PENTA Sports (16:13 Inferno) и Astralis (16:8 Inferno), а в третьем раунде уступила BIG (14:16 Inferno).
PGL Major Kraków 2017 2017 проходит с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.
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