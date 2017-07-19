Наставник «Казанки»: Конечно, игрой Сычева я доволен. Дима вышел и все сделал

Наставник «Казанки» Денис Клюев дал комментарий после разгромной победы над командой «Знамя Труда» (7:0) в матче первого тура ПФЛ зоны «Запад».

«Результатом мы довольны. Что касается качества игры, то в первом тайме были небольшие проблемы с выходом из обороны в атаку, но, к счастью, исправились во втором тайме. Очевидно, что никаких претензий в плане самоотдачи я не могу никому предъявить, потому что игра давалась, ребята получали удовольствие. Но в раздевалке парням сказал, что следующие соперники будут намного сложнее.

Конечно, игрой Сычева я доволен. Нападающий должен забивать. Дима вышел и все сделал.

Выход в ФНЛ по итогам сезона? Почему бы и нет! Когда мы формировали команду, мы обращали внимание на клубы, которые играют в первом дивизионе: «Спартак-2», «Зенит-2». Естественно, будем идти от матча к матчу, будем стараться играть в каждом матче на победу, ну а в конце сезона посмотрим», – цитирует специалиста официальный сайт «Казанки».