«Динамо» превзошло «Спартак» по голевым моментам
Вчера в матче первого тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.
По данным Wyscout, «Спартак» больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 33, однако динамовцы быстрее распоряжались мячом – 502 передачи (точность – 81%) против 497 (86%). Кроме того, бело-голубые создали больше голевых моментов – 14 против 10. Команды нанесли по 15 ударов по воротам: хозяева попали в створ 4 раза, гости – 3.
Глушаков и похороны игры. Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция