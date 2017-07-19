«Динамо» – «Спартак»: Глушаков не выиграл ни одного единоборства
Вчера в матче первого тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.
По данным Wyscout, самыми бьющими игроками матча стали Панченко, Зе Луиш и Адриано – по 4 удара. При этом Зе Луиш ни разу не попал в створ. Зато нападающий «Спартака» был самым активным в дриблинге – 8 обводок. А еще он чаще всех вступал в единоборства – 31 (выиграл – 42%). Отметим, что Глушаков за весь матч не выиграл ни одного единоборства. Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 77 с точностью 90%.
Глушаков и похороны игры. Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция