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«Динамо» – «Спартак»: Глушаков не выиграл ни одного единоборства

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче первого тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.

По данным Wyscout, самыми бьющими игроками матча стали Панченко, Зе Луиш и Адриано – по 4 удара. При этом Зе Луиш ни разу не попал в створ. Зато нападающий «Спартака» был самым активным в дриблинге – 8 обводок. А еще он чаще всех вступал в единоборства – 31 (выиграл – 42%). Отметим, что Глушаков за весь матч не выиграл ни одного единоборства. Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 77 с точностью 90%.

Глушаков и похороны игры. Колонка Михаила Борзыкина

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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