Агент Пашалича: Марио нравится идея с переходом в «Спартак», Конте посоветовал ему поиграть у Карреры

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что московский «Спартак» близок к приобретению хавбека «Челси» Марио Пашалича.

«Спартак» и «Челси» уже согласовали аренду Марио Пашалича на один год без права выкупа. Клубы устно договорились о деталях сделки. Всю зарплату игрока на себя берет «Спартак». Также отметим, что речь между клубами никогда не шла о полном трансфере, так как «Челси» не планирует расставиться с игроком в долгосрочной перспективе.

Теперь все зависит от самого Пашалича. Марио пока находится в расположении «Челси» и вместе с командой отправился в Китай. Но скорее всего, Пашалич как минимум на сезон, покинет «Челси», – приводит слова Нобеля официальный сайт «Матч ТВ».

Арустамян отметил, что ему удалось связаться с агентом игрока, который сказал ему следующее:

«У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от «Спартака» по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Карреры, тем более, такой вариант игроку рекомендовал и Антонио Конте.

Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио. Каррера также уже пообщался по телефону с самим футболистом и рассказал, как собирается его использовать в команде. Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему «Спартак». Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же игрок в Китае вместе с «Челси», – заявил агент.

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