Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.
Напомним, игрок перебрался в команду в 2015 году из московского «Локомотива».
В минувшем сезоне 20-летний футболист сыграл один матч за «Лейрию» в Кубке Португалии.
Томас – воспитанник футбольной школы «Зенит-Смена». Выступал за команды: «Сибирь-2», «Хетафе Б», «Спортинг Б». В июне проходил сбор с «Ростовом».
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