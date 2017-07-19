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Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.

Напомним, игрок перебрался в команду в 2015 году из московского «Локомотива».

В минувшем сезоне 20-летний футболист сыграл один матч за «Лейрию» в Кубке Португалии.

Томас – воспитанник футбольной школы «Зенит-Смена». Выступал за команды: «Сибирь-2», «Хетафе Б», «Спортинг Б». В июне проходил сбор с «Ростовом».

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