«Тосно» – «Зенит». Билеты на матч стоят от 600 рублей
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
«Тосно» объявил о начале онлайн-продаж билетов на матч третьего тура чемпионата России против «Зенита».
Цена на игру составляет от 600 до 2000 рублей.
Отметим, в первом туре встречу тосненцев с «Уфой» (0:1) посетило 4053 болельщика, что стало антирекордом стадиона.
Напомним, матч между «Тосно» и «Зенитом» пройдет 30 июля на «Петровском». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически