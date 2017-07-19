«Шериф» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Молдавский «Шериф» проиграл в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов албанскому «Кукеси» со счетом 1:2.
Неделю назад «Шериф» одержал домашнюю победу со счетом 1:0. По сумме двух встреч молдоване вышли в следующий раунд.
Соперником «Шерифа» в третьем квалификационном раунде турнира будет азербайджанский «Карабах».
Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.
Матч
Место и дата
19 июля 20:30, Кемал Штафа, Онлайн-трансляция
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