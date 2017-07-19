Хенти перешел из «Локомотива» в «Видеотон» (фото)

Форвард московского «Локомотива» Эзекиль Хенти продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Как сообщает пресс-служба «Видеотона», сегодня игрок подписал соглашение, которое рассчитано на три года. Сумма сделки не разглашается.



Фото: «Видеотон»

Напомним, Хенти перешел в столичный клуб в феврале 2016 года. За это время нападающий провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу.

Вторую половину минувшего сезона Эзекиль провел на правах аренды в «Бани Яс» из ОАЭ.



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