«Лудогорец» прошел «Жальгирис» в Лиге чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Болгарский «Лудогорец» разгромил литовский «Жальгирис» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1).
В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Вильнюсе, сильнее были футболисты хозяев (2:1), но по сумме двух матчей дальше прошел «Лудогорец».
В третьем квалификационном раунде турнира болгарский клуб сыграет с победителем пары «Гонвед» (Венгрия) – «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль).
Матч
Лудогорец - Жальгирис - 4:1 (0:0)
Место и дата
19 июля 21:00, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция
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