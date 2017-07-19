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«Лудогорец» прошел «Жальгирис» в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Болгарский «Лудогорец» разгромил литовский «Жальгирис» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1).

В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Вильнюсе, сильнее были футболисты хозяев (2:1), но по сумме двух матчей дальше прошел «Лудогорец».

В третьем квалификационном раунде турнира болгарский клуб сыграет с победителем пары «Гонвед» (Венгрия) – «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль).

Матч

Лудогорец - Жальгирис - 4:1 (0:0)

Место и дата

19 июля 21:00, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция

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