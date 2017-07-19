Альваро Мората: Не думаю, что я вернусь в «Реал». Все к этому шло

Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал свой отъезд в английскую премьер-лигу.

Сегодня стало известно, что «Челси» согласовал трансфер игрока с мадридским «Реалом». По сообщениям СМИ, сумма сделки составила 80 млн евро.

«Благодарен Богу. Надеюсь, завтра я стану игроком «синих». Этот клуб хорошо отнесся ко мне. У меня состоялся разговор с Конте. Нет, я не разочарован. Мне довелось выиграть четыре титула с «Реалом», но сейчас я сконцентрирован на «Челси».

Не думаю, что когда-нибудь я вернусь в Мадрид. Все к этому шло. Вообще, это странное лето... В ближайшее время я пройду медицинский осмотр. До этого момента мне не будет покоя. Надеюсь, в «Челси» я буду прогрессировать.

Хочу поблагодарить всех фанатов «Реала» и пожелать успехов клубу», – заявил нападающий, слова которого приводит MARCA.



Мората отправился в Лондон

Фото: MARCA