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Альваро Мората: Не думаю, что я вернусь в «Реал». Все к этому шло

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал свой отъезд в английскую премьер-лигу.

Сегодня стало известно, что «Челси» согласовал трансфер игрока с мадридским «Реалом». По сообщениям СМИ, сумма сделки составила 80 млн евро.

«Благодарен Богу. Надеюсь, завтра я стану игроком «синих». Этот клуб хорошо отнесся ко мне. У меня состоялся разговор с Конте. Нет, я не разочарован. Мне довелось выиграть четыре титула с «Реалом», но сейчас я сконцентрирован на «Челси». 

Не думаю, что когда-нибудь я вернусь в Мадрид. Все к этому шло. Вообще, это странное лето... В ближайшее время я пройду медицинский осмотр. До этого момента мне не будет покоя. Надеюсь, в «Челси» я буду прогрессировать.

Хочу поблагодарить всех фанатов «Реала» и пожелать успехов клубу», – заявил нападающий, слова которого приводит MARCA.


Мората отправился в Лондон
Фото: MARCA 

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