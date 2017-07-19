«Локомотив» объявил о переходе Рыбуса
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус вернулся в чемпионат России.
Как сообщает пресс-служба московского «Локомотива», сегодня экс-игрок грозненского «Терека» (ныне – «Ахмат») подписал трехлетний контракт.
Через несколько дней Мацей присоединится к команде в Москве. В «Локомотиве» Рыбус будет выступать под 31-м номером.
«Официально! Паровозы, встречайте! Наш новый полузащитник Мацей Рыбус!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-зеленых.
⚠️ Мацей Рыбус подписал трёхлетний контракт с «Локомотивом»!https://t.co/HSJxGzwMAR— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 июля 2017 г.
Первое интервью – совсем скоро на FCLM.RU
Ранее сообщалось, что хавбек, последним клубом которого был французский «Лион», успешно прошел медосмотр. Сумма трансфера оценивается в 1,8 млн евро.
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