Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Казахстан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» объявил о переходе Рыбуса

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус вернулся в чемпионат России. 

Как сообщает пресс-служба московского «Локомотива», сегодня экс-игрок грозненского «Терека» (ныне – «Ахмат») подписал трехлетний контракт. 

Через несколько дней Мацей присоединится к команде в Москве. В «Локомотиве» Рыбус будет выступать под 31-м номером. 

«Официально! Паровозы, встречайте! Наш новый полузащитник Мацей Рыбус!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-зеленых.

Ранее сообщалось, что хавбек, последним клубом которого был французский «Лион», успешно прошел медосмотр. Сумма трансфера оценивается в 1,8 млн евро.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Трансфер Рыбуса обошелся «Локомотиву» в 1,5 млн евроПо информации портала transfermarkt.de, «Локомотив» приобрел полузащитника Мацея Рыбуса у «Лиона» за 1,5 млн евро.Хенти перешел из «Локомотива» в «Видеотон» (фото)Форвард московского «Локомотива» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита»Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.«Челси» объявил о переходе МоратыКак сообщает пресс-служба «Челси», клуб договорился о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.«Халл Сити» Слуцкого продал защитника Эль-Мохамади в «Астон Виллу» (видео)Защитник «Халл Сити» Ахмед Эль-Мохамади перешел в бирмингемскую «Астон Виллу».Президент «Локомотива» анонсировал переход нового футболистаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус в среду сдал кровь на донорство в Центре спортивной медицины «Локомотив» и анонсировал переход нового футболиста.Состав «Енисея» пополнил воспитанник московского ЦСКАКак сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня 23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с клубом.Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)Голкипер сборной Польши Войцех Щесны подписал контракт с туринским «Ювентусом».Хавбек «Урала» перешел в «Зенит»Как сообщает пресс-служба «Урала», полузащитник Сергей Подоксенов продолжит карьеру в пензенском «Зените», который выступает в зоне «Центр» второго дивизиона.Джефферсон Фарфан: Матч с «Арсеналом» был сложным, но главное – победаПолузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в первом туре РФПЛ.Бурмистров перешел в «Балтику»Полузащитник Никита Бурмистров стал игроком калининградской «Балтики».Котуньо расторг контракт с «Рубином»Защитник Гильермо Котуньо покидает «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Якупович перешел из «Халла» в «Лестер»Голкипер Элдин Якупович покинул «Халл» и стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве»Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Спорт FM» со ссылкой на эфире телеканала «Наш футбол».Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Клаудемир сменил «Брюгге» на «Аль-Ахли»Полузащитник «Брюгге» Клаудемир стал игроком «Аль-Ахли». Об этом сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ.Упущенная победа «Спартака» в игре с «Динамо» и первая виктория Леонида Слуцкого в Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Антон Миранчук: Соперник по ЛЕ не важен, интересно поиграть и получить опытПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук – об участии команды в Лиги Европы и целях на сезон.Антон Миранчук: Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России против ЦСКА.
Футбол
Агент Пашалича: Марио нравится идея с переходом в «Спартак», Конте посоветовал ему поиграть у Карреры
Футбол
Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан самым дорогим молодым футболистом мира
Футбол
Роббен и Боатенг восстановились после травм и возобновили тренировки в Мюнхене (видео)
Теннис
Восемь россиянок вошли в основную сетку US Open, Шарапова попала в квалификацию
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Мацей Рыбус
Мацей Рыбусвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы