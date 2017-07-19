Сборная России – победитель квалификации произвольной программы на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в квалификации соревнований групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсменки из РФ Анастасия Баяндина, Вероника Калинина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Полина Комар, Марина Голядкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева набрали 96,8000 балла.

Вторую строчку заняли представители Китая, в активе которых 94,3667 балла. Третье место осталось за сборной Украины (92.9000).

Добавим, что медали в этом виде программы будут разыграны в пятницу, 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.