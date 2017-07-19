Трансфер Рыбуса обошелся «Локомотиву» в 1,5 млн евро
Источник: «Советский спорт»Комментарии
По информации портала transfermarkt.de, «Локомотив» приобрел полузащитника Мацея Рыбуса у «Лиона» за 1,5 млн евро.
Сегодня о трансфере было объявлено официально. Рыбус подписал с московским клубом трехлетний контракт.
Игрок сборной Польши перешел в «Лион» в июле 2016 года из «Терека» (ныне – «Ахмат»). В прошедшем сезоне Рыбус сыграл за французский клуб во всех турнирах 28 матчей, сделал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.
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