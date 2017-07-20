Голкипер «Сандерленда» Манноне перешел в «Рединг»
Источник: ФК «Рединг»Комментарии
Фото: ФК «Рединг»
Голкипер «Сандерленда» Вито Манноне продолжит карьеру в «Рединге»,
сообщает официальный сайт команды из графства Беркшир.
29-летний итальянец подписал с клубом из чемпионшипа
соглашение, рассчитанное до лета 2020 года. О сумме сделки не сообщается, но по
данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, за переход вратаря «черные
коты» выручили не менее 2,3 миллионов евро.
Напомним, в минувшем сезоне Манноне в составе «Сандерленда» принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 23 мяча.
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