Голкипер «Сандерленда» Манноне перешел в «Рединг»

Голкипер «Сандерленда» Вито Манноне продолжит карьеру в «Рединге», сообщает официальный сайт команды из графства Беркшир.

29-летний итальянец подписал с клубом из чемпионшипа соглашение, рассчитанное до лета 2020 года. О сумме сделки не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, за переход вратаря «черные коты» выручили не менее 2,3 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне Манноне в составе «Сандерленда» принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 23 мяча.

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