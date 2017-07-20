Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»
Источник: BildКомментарии
В сферу интересов московского «Спартака» попал форвард «Вердера»
Макс Крузе, сообщает Bild.
По информации издания, красно-белые готовы заплатить за 29-летнего
игрока сумму отступных, которая составляет 15 миллионов евро, а сделка может
быть оформлена до конца июля.
В бременский клуб Крузе перешел из «Вольфсбурга»
за 7,5 миллионов евро в августе прошлого года.
В минувшем сезоне Макс в составе «музыкантов» сыграл 24 матча, в которых забил 15 мячей, отдал 7 результативных передач и заработал 1 желтую карточку.
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