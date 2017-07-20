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Мацей Рыбус: Хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Новичок московского «Локомотива» Мацей Рыбус сразу после подписания контракта с железнодорожниками поделился впечатлениями от своего предстоящего переезда в Москву.

– В среду вечером мы встретились с Ильей Геркусом в Италии, и я подписал контракт, – приводит слова Рыбуса официальный сайт «Локомотива». – Все прошло с легкостью, с хорошим настроением. Я бы с радостью отправился в Москву прямо сейчас, но придется подождать - несколько дней уйдет на оформление документов. Что сказать - я счастлив. «Локо» - это просто круто. Впереди участие в трех турнирах. Будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе. Знаю, что в клубе много талантливой молодежи, получается, по три игрока на позицию. Я готов к конкуренции и осознаю, что на всех позициях она очень серьезная.

– Что вам запомнилось из последних хроник «Локо»?
– Во вторник я изучил протокол матча с «Арсеналом» (Смеется). Сам матч не видел, но знаю, кто был в составе. И, конечно, болел за «Локо» в матче за Суперкубок – до последней минуты верил в победу. Очень впечатлило поле на «Локомотиве» - просто супер. Интершум - как в Европе, фантастика. Я считаю, это был матч равных команд, обе команды молодцы. Понятно, что болельщики расстраиваются из-за поражения в дерби, но мне «Локомотив» понравился. Видно, что дружная команда. А со «Спартаком» мы еще встретимся и будем биться.

– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в кулуарах высоко оценил трансфер «Локомотива». Говорит, Рыбус и для «Локомотива» хорошо, и для всего чемпионата.
– Всегда приятно, когда тебя встречают комплиментом. Черчесов – мой первый тренер в России, с которым мы отлично поработали в «Тереке» (ныне – «Ахмат»). Это была очень дисциплинированная и цельная команда. Я очень ценю отклик Черчесова. Сделаю все возможное, чтобы в «Локомотиве» повторили эти слова. 

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