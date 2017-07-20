Илья Геркус: Мацей может стать одним из лидеров «Локомотива»
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход
в стан железнодорожников польского футболиста Мацея Рыбуса.
«Сегодня был насыщенный день, который вместил в себя
несколько приятных событий. Одно из них - подписание контракта с Рыбусом. Это
футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров
команды.
Вскоре он присоединится к нам в Москве, и, надеемся, сразу
вольется в коллектив. Желаем больших успехов в «Локо», Мацей!», - приводит
слова Геркуса официальный сайт «Локомотива».
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