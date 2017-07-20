Илья Геркус: Мацей может стать одним из лидеров «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в стан железнодорожников польского футболиста Мацея Рыбуса.

«Сегодня был насыщенный день, который вместил в себя несколько приятных событий. Одно из них - подписание контракта с Рыбусом. Это футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров команды.

Вскоре он присоединится к нам в Москве, и, надеемся, сразу вольется в коллектив. Желаем больших успехов в «Локо», Мацей!», - приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива».