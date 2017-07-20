Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Определились все 15 пар третьего квалификационного раунда
Лиги чемпионов.
На этом этапе Россию представит московский ЦСКА, который сыграет с греческой командой АЕК.
Также на этой стадии сыграют белорусский БАТЭ, киевское «Динамо» и казахстанская «Астана».
Напомним, первые матчи квалификационного раунда пройдут 25 и 26 июля, а ответные – 1 и 2 августа.
Полностью список пар выглядит следующим образом:
«Славия» П (Чехия) – БАТЭ (Белоруссия)
«Партизан» (Сербия) – «Олимпиакос» (Греция)
«Карабах» (Азербайджан) – «Шериф» (Молдавия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Риека» (Хорватия)
«Вииторул» (Румыния) – АПОЭЛ (Кипр)
«Хапоэль» БШ (Израиль) – «Лудогорец» (Болгария)
«Селтик» (Шотландия) – «Русенборг» (Норвегия)
«Копенгаген» (Дания) – «Вардар» (Македония)
«Марибор» (Словения) – «Хабнарфьордюр» (Исландия)
«Астана» (Казахстан) – «Легия» (Польша)
«Стяуа» (Румыния) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
АЕК Афины (Греция) – ЦСКА (Россия)
«Динамо» К (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария)
«Ницца» (Франция) – «Аякс» (Нидерланды)
«Брюгге» (Бельгия) – «Башакшехир» (Турция)