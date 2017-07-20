«Локомотив» подтвердил переход Хенти в «Видеотон»
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил переход нападающего
Эзекиеля Хенти в венгерскую команду «Видеотон».
«Благодарим Эзекиэля за время, проведенное в «Локо», и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится на официальном сайте железнодорожников.
Напомним, Хенти перешел в столичный клуб в феврале
2016 года. За это время нападающий провел за «Локомотив» 19 матчей во всех
официальных турнирах, в которых забил лишь один гол и отдал одну результативную
передачу.
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