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«Локомотив» подтвердил переход Хенти в «Видеотон»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил переход нападающего Эзекиеля Хенти в венгерскую команду «Видеотон».

«Благодарим Эзекиэля за время, проведенное в «Локо», и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится на официальном сайте железнодорожников.

Напомним, Хенти перешел в столичный клуб в феврале 2016 года. За это время нападающий провел за «Локомотив» 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу.

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