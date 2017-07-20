«Локомотив» подтвердил переход Хенти в «Видеотон»

Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил переход нападающего Эзекиеля Хенти в венгерскую команду «Видеотон».

«Благодарим Эзекиэля за время, проведенное в «Локо», и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится на официальном сайте железнодорожников.

Напомним, Хенти перешел в столичный клуб в феврале 2016 года. За это время нападающий провел за «Локомотив» 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу.