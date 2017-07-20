Андрей Аршавин: Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Российский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о
своих лидерских задатках.
«Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто
подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но по-другому я не могу.
Если бы я забивал в десятой лиге, мое слово так много не значило бы.
Мои мысли как правило неординарны, хотя специально я не
стараюсь. Все-таки учительница литературы вкладывала в меня многое. Просто так
говорить общие фразы – это не мое», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
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