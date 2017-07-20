Экс-форвард «Анжи» Сердеров подписал контракт с «Енисеем»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Бывший нападающий «Анжи» Сердер Сердеров подписал контракт с
«Енисеем», сообщает пресс-служба красноярской команды.
В минувшем сезоне 23-летний форвард забил 11 мячей в 33 матчах за софийскую «Славию».
Нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с "Енисеем"!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 июля 2017 г.
Подробности: https://t.co/YYalVkxqK1 pic.twitter.com/tqJiwLWOxb
Ранее Сердеров
выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов» и
московский ЦСКА.
Напомним, «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева после двух туров набрал три очка и занимает десятое место в ФНЛ.
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