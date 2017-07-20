Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-форвард «Анжи» Сердеров подписал контракт с «Енисеем»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Бывший нападающий «Анжи» Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба красноярской команды.

В минувшем сезоне 23-летний форвард забил 11 мячей в 33 матчах за софийскую «Славию».

Ранее Сердеров выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов» и московский ЦСКА.

Напомним, «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева после двух туров набрал три очка и занимает десятое место в ФНЛ.

Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Состав «Енисея» пополнил воспитанник московского ЦСКАКак сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня 23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с клубом.Дмитрий Аленичев: Провели неплохую игру, но нужно прибавлятьГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тюменью» (3:1) во втором туре ФНЛ.Александр Ивченко: Комментировать игру не буду, до поезда остается мало времениГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко после выездного матча второго тура ФНЛ с «Енисеем» (1:3) поздравил хозяев поля с юбилейным сезоном.«Енисей» Аленичева набрал первые очки в ФНЛ, обыграв «Тюмень»«Енисей» дома взял верх над «Тюменью» (3:1) во втором туре первенства ФНЛ.Егор Титов: Помощники не выбирают работу, им ее предлагаютЕгор Титов, помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал, как он оказался в сибирском клубе.Бывший арбитр Игорь Егоров стал начальником «Енисея»Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником «Енисея», сообщается на официальном сайте клуба.Талалаев ругает судей, а Тихонов побеждает. Обзор первого тура ФНЛТалалаев ругает судей, а Тихонов побеждает. Обзор первого тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях первого тура первенства ФНЛ.Экс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитомЭкс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитомАрбитр ФИФА на игре ФНЛ и победный гол в добавленное время. «Динамо СПб» и «Енисей» сыграли матч года уже в первом туре.Александр Точилин: Обыграли фаворита сезона. Теперь главное – не впадать в эйфориюГлавный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1).Дмитрий Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это словоГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от поражения в матче с петербургским «Динамо» (1:2).«Енисей» Аленичева проиграл питерскому «Динамо» на старте сезона ФНЛМатч первого тура первенства ФНЛ «Динамо» (СПБ) - «Енисей» завершился со счетом 2:1.Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».Тихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛТихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛВ субботу стартует новый сезон ФНЛ. «Советский спорт» называет команды и игроков, к которым стоит приглядеться.Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигуПомощник главного тренера «Енисея» Егор Титов рассказал о задаче на предстоящий сезон.«Енисей» подписал вратаря «Спартака-2» Филиппова«Енисей» подписал контракт с вратарем Михаилом Филипповым, ранее выступавшим за «Спартак-2».Дмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиДмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиГлавный тренер «Енисея» рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.Дмитрий Аленичев: Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков «Енисея»Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам красноярского клуба.«Енисей» упустил победу над «Химками», пропустив два мяча в концовке матча«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева провел товарищеский матч с «Химками».Экс-защитник «Зенита» перешел в «Енисей» (фото)Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня состав красноярской команды пополнил 23-летний защитник Давид Мильдзихов.Дмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить ТихоноваДмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить ТихоноваГлавный тренер «Енисея» рассказал «Советскому спорту» о том, как попал в новый клуб и какие задачи стоят перед ним.
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе Рыбуса
Футбол
Альваро Мората: Не думаю, что я вернусь в «Реал». Все к этому шло
Футбол
Тошич продолжит карьеру в РФПЛ
Футбол
Хенти перешел из «Локомотива» в «Видеотон» (фото)
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Сердер Сердеров
Сердер Сердероввсе новости