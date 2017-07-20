Мартин Коломы: Радует, что мы продолжаем бороться с «КАМАЗ-мастер»

Гонщик «Татры» Мартин Коломы прокомментировал результаты одиннадцатого этапа «Шелкового пути», по итогам которого экипаж чеха занял первое место.

«Машина ехала просто прекрасно – это «Татра», и с такими трассами она справляется превосходно. Мы атаковали, ехали в своем темпе, даже обогнали несколько внедорожников.

Тот факт, что мы продолжаем бороться с «КАМАЗ-мастер» очень радует, наша команда меньше, но мы все равно будем сражаться до самого финиша.

Конечно, жаль, что мы потеряли в самом начале полчаса, но до финиша гонки еще три дня и произойти может все что угодно», - приводит слова Коломы официальный сайт «Шелкового пути».