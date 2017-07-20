Мартин Коломы: Радует, что мы продолжаем бороться с «КАМАЗ-мастер»
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Гонщик «Татры»
Мартин Коломы прокомментировал результаты одиннадцатого этапа «Шелкового пути», по
итогам которого экипаж чеха занял первое место.
«Машина
ехала просто прекрасно – это «Татра», и с такими трассами она справляется
превосходно. Мы атаковали, ехали в своем темпе, даже обогнали несколько
внедорожников.
Тот факт,
что мы продолжаем бороться с «КАМАЗ-мастер» очень радует, наша команда меньше,
но мы все равно будем сражаться до самого финиша.
Конечно,
жаль, что мы потеряли в самом начале полчаса, но до финиша гонки еще три дня и
произойти может все что угодно», - приводит слова Коломы официальный сайт «Шелкового
пути».
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