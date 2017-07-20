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Сергей Чепчугов: Вернулся в «Енисей», потому что клуб ставит высокие задачи

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Голкипер «Енисея» Сергей Чепчугов – о возвращении в красноярскую команду.

– Мне позвонил директор клуба Дениса Анатольевич Рубцов и рассказал о целях и задачах, которые стоят перед командой, - приводит слова Чепчугова официальный сайт «Енисея». - В совокупности с высокими задачами и после успешного прошлого сезона, когда команда взяла бронзу в чемпионате и на Кубке ФНЛ, я принял решение вернуться в родную командую.

– У вас были предложения от других клубов, в том числе РФПЛ, но выбрали «Енисей». Почему?
– Клуб привлек высокими задачами, которые ставятся перед ним, кроме того, это моя родная команда. Предложения из премьер-лиги были, но без особой конкретики.

– Как новый коллектив?
– Атмосфера прекрасная, хорошие ребята, доброжелательные. Много шуток, особенно от  Андрея Козлова. Если вспоминать все команды, где играл, то главный юморист – Вася Березуцкий – у него рот вообще не закрывался (улыбается).

– Скучали ли по дому?
– Конечно! Здесь мои родители, друзья детства, знакомые. Вдвойне приятно будет выходить на поле, и видеть на трибунах родственников.

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