Антон Шибалов: Пускай Коломы первым заходит в пески, а мы будем атаковать за ним

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял второе место.

«Типичный такой «казахстанский» спецучасток получился. Мы думаем, что Коломы идет ва-банк, он рискует на этих извилистых отрезках.

На бездорожье он очень неплохо едет. Завтра он будет стартовать первым, пускай первым заходит в пески, а мы будем атаковать за ним», - приводит слова Шибалова официальный сайт «Шелкового пути».