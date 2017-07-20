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Антон Шибалов: Пускай Коломы первым заходит в пески, а мы будем атаковать за ним

Источник:  Ралли «Шелковый путь»Комментарии

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял второе место.

«Типичный такой «казахстанский» спецучасток получился. Мы думаем, что Коломы идет ва-банк, он рискует на этих извилистых отрезках.

На бездорожье он очень неплохо едет. Завтра он будет стартовать первым, пускай первым заходит в пески, а мы будем атаковать за ним», - приводит слова Шибалова официальный сайт «Шелкового пути».

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