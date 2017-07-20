Дмитрий Сотников: Старались ехать быстро, чувствовалось, что результаты плотные

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял третье место.

«Честно говоря, не ожидали такой погоды - настраивались на жару, а тут мокро. В прошлом году тоже был один такой день - ехали по мокрым дюнам.

Сегодня старались ехать быстро, чувствовалось, что результаты плотные. Видели Коломы, пытались к нему подъехать, но чувствовалось, что он едет «на все деньги». Задачи его догнать во что бы то ни стало не было, где-то подъезжали, где-то - отставали. Что касается грузовика, то все нормально, во время гонки не замечали больших проблем», - приводит слова Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».