Дмитрий Сотников: Старались ехать быстро, чувствовалось, что результаты плотные
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал
результаты 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж
россиянина занял третье место.
«Честно говоря, не ожидали такой погоды - настраивались на
жару, а тут мокро. В прошлом году тоже был один такой день - ехали по мокрым дюнам.
Сегодня старались ехать быстро, чувствовалось, что
результаты плотные. Видели Коломы, пытались к нему подъехать, но чувствовалось,
что он едет «на все деньги». Задачи его догнать во что бы то ни стало
не было, где-то подъезжали, где-то - отставали. Что касается грузовика, то все
нормально, во время гонки не замечали больших проблем», - приводит слова
Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».
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