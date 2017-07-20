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Андрей Аксенов: Главный наш приоритет – воспитание игроков для основы

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов рассказал о беседе с главным тренером основной команды Виктором Гончаренко.

– Как оцените предсезонные сборы, которые прошли в Ватутинках?
– Только сезон может дать оценку сборам. Ребята с пониманием относятся к моим требованиям, стараются выполнять их. Мы проделали громадный объём работы на поле, в тренажёрном зале, на теоретических занятиях. Игрокам надо стремиться пробиться в основную команду и закрепиться там. Вся работа была направлена на то, чтобы они добивались прогресса и приближались к этой цели. Мы придерживались того плана, который наметили. Надеюсь, вступим в сезон с полной готовностью.

– У вас уже была беседа с главным тренером Виктором Гончаренко?
– Да, мы встретились перед началом чемпионата. Я ждал этой встречи с нетерпением, и она прошла конструктивно. Виктор Михайлович озвучил свои требования. Будем стараться их выполнять, подстраиваться под них. Главный наш приоритет — воспитание игроков для основы.

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