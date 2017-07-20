Нико Росберг посетил тренировку «Манчестер Юнайтед» в США (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион Формулы-1 Нико Росберг в США посетил тренировку
английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Гонщик пообщался с игроками и главным тренером команды Жозе Моуринью, а также получил в подарок именную футболку с шестым номером, под которым он выступал в чемпионском для себя сезоне.
Напомним, «Манчестер Юнайдет» 21 июля в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Манчестер Сити», встреча пройдет в Хьюстоне и начнется в 4:30 по московскому времени.
A quick pit stop for #F1 Champion @nico_rosberg! 🏎️⚽️ #MUTOUR pic.twitter.com/0wF8AvSuaf— Manchester United (@ManUtd) 19 июля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически