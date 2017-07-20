Нико Росберг посетил тренировку «Манчестер Юнайтед» в США (фото)

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг в США посетил тренировку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Гонщик пообщался с игроками и главным тренером команды Жозе Моуринью, а также получил в подарок именную футболку с шестым номером, под которым он выступал в чемпионском для себя сезоне.

Напомним, «Манчестер Юнайдет» 21 июля в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Манчестер Сити», встреча пройдет в Хьюстоне и начнется в 4:30 по московскому времени.