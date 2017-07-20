Автогол игрока Панамы вывел Коста-Рику в полуфинал Кубка КОНКАКАФ (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики обыграла команду Панамы со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник Панамы Анибаль Годой, пославший мяч в свои ворота на 77-й минуте встречи.
#CRC clasifica a semifinales de Copa Oro por sexta vez en su historia. Repasamos los mejores momentos de la victoria ante #PAN #CopaOro2017 pic.twitter.com/XQQdiVBXFr— CONCACAF (@CONCACAF) 20 июля 2017 г.
В полуфинале турнира сборная Коста-Рики сыграет с победителем матча США – Сальвадор.
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