Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Автогол игрока Панамы вывел Коста-Рику в полуфинал Кубка КОНКАКАФ (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики обыграла команду Панамы со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Панамы Анибаль Годой, пославший мяч в свои ворота на 77-й минуте встречи.

 В полуфинале турнира сборная Коста-Рики сыграет с победителем матча США – Сальвадор.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок КОНКАКАФ. Мексика в 1/4 финала сыграет с Гондурасом, сборная США – с СальвадоромОпределились все четвертьфинальные пары Кубка КОНКАКАФ. Напомним, что турнир проходит в США.Сборная Мексики обыграла Кюрасао и с первого места вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФМатч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Кюрасао и Мексики завершился победой мексиканцев. Итоговый счет матча – 2:0.Определились все четвертьфиналисты Кубка КОНКАКАФНа Кубке КОНКАКАФ определились все участники 1/4 финала. Напомним, что турнир проходит в США.Ямайка сыграла вничью с Сальвадором и вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФМатч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Сальвадора завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики на домашнем стадионе обыграла команду Тринидад и Тобаго со счетом 2:1.Панама на 90-й минуте вырвала ничью у Гондураса в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы на домашнем стадионе сыграла вничью с командой Гондураса (2:2).Коста-Рика и Панама сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018Матч пятого тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Панамы завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Президент КОНКАКАФ: Опыт России при организации ЧМ-2018 пригодится США, Канаде и МексикеПрезидент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика учтут опыт России в организации чемпионата мира.Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник в Манаме утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Согласно распределению, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделят 16 мест, сообщает официальный сайт ФИФА.«Пачука» в пятый раз выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФФутболисты мексиканской «Пачуки» в ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ переиграли другой мексиканский клуб – «Тигрес» со счетом 1:0.Сборная США сыграла вничью с командой ПанамыВ матче четвертого тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы сыграла вничью с командой США (1:1).Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной МексикиФорвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.Защитник молодежной сборной Панамы прибыл на просмотр в «Зенит-2»Защитник панамского клуба «Сан-Франциско» и молодежной сборной Панамы Андрес Андраде приехал в расположение «Зенита-2», который проводит сбор в Испании.Турнир с участием сборных Южной и Северной Америки может появиться к 2020 годуПо информации издания Bloomberg, в Южной и Северной Америке обсуждается идея создания нового регионального турнира с участием команд обоих материков.Сборная Коста-Рики обыграла команду Тринидада и ТобагоСборная Коста-Рики нанесла поражение команде Тринидада и Тобаго в выездном матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).Герман Зонин: Нет у нас пока сборной! В обороне дыра, сами себе придумываем и забиваем мячи!Заслуженный тренер СССР Герман Зонин прокомментировал поражение сборной России в товарищеской встрече с командой Коста-Рики (3:4).Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов в воскресенье провел первый матч за сборную, а вернувшись к тренировкам в «Спартаке», дал интервью «Советскому спорту».Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и ЖирковаВалерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и ЖирковаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не согласен с выбором футболистов Станиславом Черчесовым на товарищеский матч.Кейлор Навас: Дзюба – хороший нападающий, он и многие другие россияне могли бы достойно играть в ИспанииВратарь сборной Коста-Рики и мадридского «Реала» Кейлор Навас сообщил, что в товарищеском матче против сборной России ему приглянулась игра нападающего Артема Дзюбы.
Футбол
Мацей Рыбус: Хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе
Футбол
Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»
Футбол
Голкипер «Сандерленда» Манноне перешел в «Рединг»
Синхронное плавание
Сборная России – победитель квалификации произвольной программы на ЧМ
все новости
Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Панама
Панамакалендарьстатистика
КОНКАКАФ
КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ