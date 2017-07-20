«ПСЖ» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов

В рамках Международного кубка чемпионов «Пари Сен-Жермен» переиграл «Рому» в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол защитника парижан Маркиньоса римляне ответили забитым мячом Садика Умара.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболист «ПСЖ» - 5:3.

Таким образом, французский клуб с двумя очками возглавил турнирную таблицу, строчкой ниже расположилась «Рома», в активе которой один балл. Также в турнире принимают участие оба манчестерских клуба, «Тоттенхэм», «Ювентус», «Реал» и «Барселона», но они еще свои матчи не провели.

В следующем матче «ПСЖ» 23 июля сыграет с лондонским «Тоттенхэмом», римляне также в следующей игре встретятся со «Шпорами», но 26 июля.