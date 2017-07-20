Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Сальвадор
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США
обыграла команду Сальвадора со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Омар Гонсалес и Эрик
Лихай, забившие на 41-й и 45-й минутах соответственно.
Таким образом, американцы вышли в полуфинал турнира, где
сыграют со сборной Коста-Рики, которая накануне обыграла команду Панамы (1:0).
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