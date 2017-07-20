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Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группы

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин – о Кубке конфедераций и предстоящем чемпионате мира 2018 года.

«Так совпало, что все матчи «Кайрата» проходили параллельно с играми сборной России на Кубке конфедераций, поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться чисто от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть.

С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже выиграть – и с португальцами, и с Мексикой. По результату нет такой огромной разницы, а где-то всегда может повезти.

Если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью – это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.  

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