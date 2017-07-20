Рыбус перешел в «Локо», Мората – в «Челси», «Спартак» следит за игроком «Вердера» и дубль Павлюченко в ПФЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Польши Мацеем Рыбусом.
Следом стало известно, что железнодорожников покинул форвард Эзекиель Хенти, отправившийся в чемпионат Венгрии.
В сферу интересов «Спартака» попал нападающий «Вердера» Макс Крузе, который может пополнить ряды красно-белых уже до конца июля.
Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората стал игроком лондонского «Челси».
Бывший нападающий сборной России, ныне игрок московского «Арарата», Роман Павлюченко забил два мяча в матче первого тура ПФЛ.
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Автогол игрока сборной Панамы выел команду Коста-Рики в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ.
В параллельном матче американцы без труда переиграли сальвадорцев.
Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг посетил тренировку «Манчестер Юнайтед».
Восемь россиянок вошли в основную сетку US Open, а Мария Шарапова попала в квалификацию турнира.
Цитата дня: «Хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе», - Мацей Рыбус.
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