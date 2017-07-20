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Рыбус перешел в «Локо», Мората – в «Челси», «Спартак» следит за игроком «Вердера» и дубль Павлюченко в ПФЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Польши Мацеем Рыбусом.

Следом стало известно, что железнодорожников покинул форвард Эзекиель Хенти, отправившийся в чемпионат Венгрии.

В сферу интересов «Спартака» попал нападающий «Вердера» Макс Крузе, который может пополнить ряды красно-белых уже до конца июля.

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората стал игроком лондонского «Челси».

Бывший нападающий сборной России, ныне игрок московского «Арарата», Роман Павлюченко забил два мяча в матче первого тура ПФЛ.

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Автогол игрока сборной Панамы выел команду Коста-Рики в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ.

В параллельном матче американцы без труда переиграли сальвадорцев. 

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг посетил тренировку «Манчестер Юнайтед». 

Восемь россиянок вошли в основную сетку US Open, а Мария Шарапова попала в квалификацию турнира.

Цитата дня: «Хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе», - Мацей Рыбус.

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