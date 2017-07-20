Льюис Хэмилтон: Чувствую, что сейчас нахожусь в лучшей форме за свою карьеру

Гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон считает, что в нынешнем сезоне его пилотаж вышел на новый уровень.

«Все, что я могу сказать, – мне нравятся гонки. У меня есть ощущение, что сейчас я пилотирую лучше, чем когда бы то ни было. Думаю, раньше у меня не было такой уверенности. Чувствую, что сейчас я нахожусь в лучшей форме.

Хочу сохранить ее и дальше, так что буду готовиться к гонкам настолько хорошо, насколько это возможно. И только я знаю, как этого добиться. Никто другой не сделает это за меня, не даст совет и не проникнет в этот процесс. Вокруг меня собраны отличные люди, которые помогают мне находиться в такой хорошей форме. У нас большая команда», – приводит Motorsport.com слова 32-летнего британца.

Напомним, после десяти этапов сезона трехкратный чемпион мира занимает второе место в общем зачете, отставая на одно очко от немца Себастьяна Феттеля из «Феррари».

11-й этап сезона Гран-при Венгрии пройдет 30 июля на трассе «Хунгароринг» в Будапеште.