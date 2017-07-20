«Реал» отдаст Майораля в «Леганес» или «Алавес»
Источник: MarcaКомментарии
Форвард «Реала» Борха
Майораль может сновать уйти в аренду, сообщает Marca.
Хотя 20-летний испанец начал предсезонную подготовку в составе чемпионов Испании, он почти наверняка перейдет в другой клуб, где сможет получать стабильную игровую практику. В то время как главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что нападающий пока не готов играть в основе команды.
«Реал» рассчитывает пристроить Майораля в примере. Самыми вероятными претендентами на форварда считаются «Леганес» и «Алавес».
Напомним, минувший сезон Майораль провел в «Вольфсбурге» и в 19 матчах бундеслиги забил два гола.
Отметим, что в составе «Реала» Майораль сыграл шесть матчей.
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