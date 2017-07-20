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«Локомотив» выручил на продаже Хенти 500 тысяч евро

Источник:  ТАССКомментарии

«Локомотив» получил 500 тысяч евро от продажи форварда Эзекиля Хенти в «Видеотон», сообщает ТАСС.

«Видеотон» заплатил за Хенти около 500 тысяч евро. Документы будут оформлены сегодня», – приводит агентство слова своего источника.

Напомним, в среду венгерский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 24-летним нигерийцем.

Отметим, что Хенти перешел в «Локомотив» в феврале 2016 года из словенской «Олимпии». Трансферная стоимость составила пять миллионов евро.

В январе «Локомотив» отдал форварда в аренду в клуб из ОАЭ «Бани-Яс». В 12 матчах высшей лиги ОАЭ Хенти забил пять голов.

Добавим, что Хенти является воспитанником «Милана», однако не провел за «россонери» ни одного матча.

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