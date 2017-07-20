Валентин Голубев: Было приятно пообщаться с детьми и чему-то их научить

Либеро новосибирского «Локомотива» Валентин Голубев поделился впечатлениями от участия в спортивном празднике для детей, который прошел в Центре социальной поддержки молодежи и юношества им. Константина Заслонова.

«Отличный праздник! Детям, я думаю, все очень понравилось, это необычное мероприятие для них, как и для нас. Мы были рады пообщаться с ними, чему-то научить их и подарить радость!» — приводит слова Голубева официальный сайт новосибирского клуба.