Евгений Калешин: На повышение в классе претендуют «Крылья», «Оренбург», «Балтика» и «Кубань»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал старт краснодарского клуба в сезоне ФНЛ и поделился мнением, кто является фаворитами в борьбе за выход в РФПЛ.

«Трудно оценивать, сыграно всего два матча. Но я думаю, что команда в боеспособном состоянии. У нас есть все, чтобы выжимать результат и пытаться побеждать в каждом матче.

Претенденты на выход в РФПЛ — те, кто объявил серьезные задачи: «Крылья», «Оренбург». «Балтика» имеет все шансы бороться за первые четыре места, судя по комплектованию. «Кубань» — мы не собираемся отступать от своих целей. Наверняка будет какая-то неожиданная команда.



Клуб ждет усиления. Надеемся, что сможем открыть заявку, но не все зависит от нас, мяч сейчас не на нашей стороне», — цитирует Калешина Rusfootball.