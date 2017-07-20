Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Калешин: На повышение в классе претендуют «Крылья», «Оренбург», «Балтика» и «Кубань»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин  прокомментировал старт краснодарского клуба в сезоне ФНЛ и поделился мнением, кто является фаворитами в борьбе за выход в РФПЛ.

«Трудно оценивать, сыграно всего два матча. Но я думаю, что команда в боеспособном состоянии. У нас есть все, чтобы выжимать результат и пытаться побеждать в каждом матче. 

Претенденты на выход в РФПЛ — те, кто объявил серьезные задачи: «Крылья», «Оренбург». «Балтика» имеет все шансы бороться за первые четыре места, судя по комплектованию. «Кубань» — мы не собираемся отступать от своих целей. Наверняка будет какая-то неожиданная команда. 

Клуб ждет усиления. Надеемся, что сможем открыть заявку, но не все зависит от нас, мяч сейчас не на нашей стороне», — цитирует Калешина Rusfootball.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Чепчугов: Вернулся в «Енисей», потому что клуб ставит высокие задачиГолкипер «Енисея» Сергей Чепчугов рассказал о том, почему вернулся в красноярскую команду.Состав «Енисея» пополнил воспитанник московского ЦСКАКак сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня 23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с клубом.Бурмистров перешел в «Балтику»Полузащитник Никита Бурмистров стал игроком калининградской «Балтики».Алан Чочиев: Постараюсь как-нибудь пробить, как ЛесканоПолузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев заявил, что при хорошей возможности попробует пробить рабоной по воротам, как нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано.Форвард «Томи» Соболев продлил контракт с клубом на два годаНападающий «Томи» Александр Соболев продлил соглашение с клубом два года, сообщает официальный сайт томской команды.Петреску обратился в CAS с жалобой на «Кубань»Румынский тренер Дан Петреску обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд на «Кубань» в связи с существенной задолженностью по зарплате.Николай Писарев: Футбол - это не траншея, здесь невозможно без творчестваГлавный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев рассказал о своем видении футбола.Андрей Тихонов: Играть в 30-градусную жару в 4 часа дня на синтетике очень тяжелоГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о ничье с «Олимпийцем» (0:0) в матче второго тура первенства ФНЛ.Вратарь «Динамо СПб» Генералов: Думаю, новгородцам будет интересно посмотреть на насВратарь «Динамо СПб» Егор Генералов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после победы над «Зенитом-2» (1:0) оценил старт сезона и поделился мнением о переносе матчей команды в Великий Новгород.Иван Соловьев: Игры с «Зенитом» были принципиальны в прошлом сезоне. В этом уже не такПолузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» во втором туре первенства ФНЛ (1:0).«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛВраждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.Анатолий Давыдов: Зырянов вернется в «Зенит-2», когда залечит травму. Такими игроками разбрасываться нельзяГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о матче с «Динамо СПб» (0:1).Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишьсяГлавный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2».ФНЛ. 2-й тур. «Зенит-2» проиграл «Динамо СПб» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго тура первенства Футбольной национальной лиги.«Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» в петербургском дербиМатч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.Игорь Черевченко: Жаль, что «Балтика» подвела болельщиковГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал ничейных исход во втором туре ФНЛ с «Сибирью» (0:0).Евгений Калешин: Против «Кубани» все команды играют в глухой оборонеГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» во втором туре ФНЛ (0:1) .Юрий Газзаев: «Ротор» – команда с почерком, она будет набирать очкиГлавный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после победы над «Ротором» отдал должное волгоградскому клубу.Сергей Ташуев: Мельгарехо нужно уходить из «Спартака»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стоит задуматься о смене клубной прописки.Дмитрий Гунько: Могли снять вопрос о победителе задолго до финального свисткаГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0).
Футбол
Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группы
Футбол
Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Сальвадор
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
Футбол
Автогол игрока Панамы вывел Коста-Рику в полуфинал Кубка КОНКАКАФ (видео)
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Евгений Калешин
Евгений Калешинвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости