Тесак стал игроком «Гомеля»

Защитник Лукаш Тесак продолжит карьеру в «Гомеле». Контракт 32-летнего словака с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.

Минувший сезон Тесак начал в «Кайрате», а продолжил в тульском «Арсенале». В премьер-лиге защитник провел 12 матчей.

«Доволен, что оказался в «Гомеле». У меня была травма спины, и я благодарен клубу за предоставленный шанс заявить о себе. Было еще несколько вариантов продолжения карьеры, но с «Гомелем» обговорили все нюансы, поэтому ничего менять не стал.

Посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, я помогу клубу, клуб поможет мне – и все будут довольны. Команда сейчас выступает неплохо, а впереди еще много игр. Будем стараться завершить сезон на хорошей позиции», – приводит слова Тесака официальный сайт «Гомеля».

Ранее Тесак играл в «Дубнице», «Жилине», «Римавске-Соботе», «Сенице», «Татране» (все – Словакия), «Заре» (Украина) и «Торпедо». В составе сборной Словакии Тесак провел два матча.

Добавим, что после первого круга «Гомель» занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.