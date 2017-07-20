«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о причинах, почему он решил завершить карьеру.

Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могу

Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могу Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о причинах, почему он решил завершить карьеру.

Защитник Лукаш Тесак продолжит карьеру в «Гомеле». Контракт 32-летнего словака с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.

Тесак стал игроком «Гомеля» Защитник Лукаш Тесак продолжит карьеру в «Гомеле». Контракт 32-летнего словака с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.

Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение «ПСЖ», чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире.

Курс на «ПСЖ». Неймару надоело быть в тени Месси

Курс на «ПСЖ». Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение «ПСЖ», чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире.

«Реал» отдаст Майораля в «Леганес» или «Алавес» Форвард «Реала» Борха Майораль может сновать уйти в аренду, сообщает Marca.

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«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

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Рыбус перешел в «Локо», Мората – в «Челси», «Спартак» следит за игроком «Вердера» и дубль Павлюченко в ПФЛ. Главные новости утра

Рыбус перешел в «Локо», Мората – в «Челси», «Спартак» следит за игроком «Вердера» и дубль Павлюченко в ПФЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Форвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Тосно» объявил о начале онлайн-продаж билетов на матч третьего тура чемпионата России против «Зенита».

«Тосно» – «Зенит». Билеты на матч стоят от 600 рублей «Тосно» объявил о начале онлайн-продаж билетов на матч третьего тура чемпионата России против «Зенита».

Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.

Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита» Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.

Агент Пашалича: Марио нравится идея с переходом в «Спартак», Конте посоветовал ему поиграть у Карреры

Агент Пашалича: Марио нравится идея с переходом в «Спартак», Конте посоветовал ему поиграть у Карреры Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что московский «Спартак» близок к приобретению хавбека «Челси» Марио Пашалича.