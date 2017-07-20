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«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает на своем сайт журналист Джанлука Ди Марцио, «Зенит» претендует на игрока сборной Венесуэлы наряду с «Аталантой» и «Фиорентиной».

Напомним, Ринкон перешел в «Ювентус» в январе текущего года, сыграв в 13-ти матчах и сделав три результативных передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Ринкона в 8 миллионов евро.

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